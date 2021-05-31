Комитет Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства уже в среду, 2 июня, рассмотрит представление президента. Об этом сообщил в своем телеграме заместитель главы комитета, народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура.

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"В среду Комитет организации госвласти Рады рассмотрит вопрос представления президента об увольнении члена Центральной избирательной комиссии Виталия Греня", – говорится в сообщении.



Представление Зеленского об увольнении Греня / Фото документа из телеграма Качуры



Представление рассмотрят 2 июня 2021 года / Фото документа из телеграма Качуры

Что известно про Виталия Греня