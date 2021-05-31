Комитет Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства уже в среду, 2 июня, рассмотрит представление президента. Об этом сообщил в своем телеграме заместитель главы комитета, народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура.
Обратите внимание Масштабные кадровые изменения в Кабмине: кто и почему уходит из правительства Шмыгаля
"В среду Комитет организации госвласти Рады рассмотрит вопрос представления президента об увольнении члена Центральной избирательной комиссии Виталия Греня", – говорится в сообщении.
Представление Зеленского об увольнении Греня / Фото документа из телеграма Качуры
Представление рассмотрят 2 июня 2021 года / Фото документа из телеграма Качуры
Что известно про Виталия Греня
- Он является членом Центральной избирательной комиссии с осени 2019 года.
- Грень – один из 12 членов Комиссии, которого назначила по квоте парламентская фракция "Слуга народа".
- Его избрали быть ответственным за обеспечение осуществления полномочий ЦИК в Волынской и Николаевской областях.
- В ЦИК в начале мая 2021 года заявили, что Грень не лишился во время пребывания на соответствующей должности одной из своих компаний.