Комітет Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування вже в середу, 2 червня, розгляне подання президента. Про це повідомив у своєму телеграмі заступник голови комітету, народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура.

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"В середу Комітет організації держвлади Ради розгляне питання подання президента про звільнення члена Центральної виборчої комісії Віталія Греня", – мовиться у повідомленні.



Подання Зеленського щодо звільнення Греня / Фото документа з телеграму Качури



Подання розглянуть 2 червня 2021 року / Фото документа з телеграму Качури

Що відомо про Віталія Греня