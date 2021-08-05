Об этом он сообщил во время большого интервью телеканалу "Дом" 5 августа.

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Люди на оккупированных территориях Донбасса и Крыма не должны соглашаться с тем, что там происходит и как их оккупировали. Праздновать День Независимости Украины. Я понимаю, может, тихонько, не вывешивая флаг на балконе. Но детям дома необходимо говорить, кто они,

– отметил глава государства.

Владимир Зеленский отметил, что в школе необходимо аккуратно объяснять объективную информацию: "Это информационная победа, которая гораздо важнее пули. Такие вещи должны люди внутри Донбасса делать".

Как вернуть Донбасс

Президент уверен, что первым шагом для возвращения Донбасса является прекращение огня. По его словам, в любом случае нельзя садиться за стол переговоров с людьми, в руках которых оружие.

Важен также вывод российских войск с временно оккупированных территорий.

После этого необходимо, чтобы украинские воины взяли под контроль границу.

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