В выпуске программы "Есть вопрос" за 10 июня - этот день стал, без преувеличения, президентским днем. Потому что сразу два президента – пятый и шестой – продемонстрировали стране, что так, как они предлагают жить нельзя. Смотрите дальше, что общего между двумя президентами и может ли Зеленский повторить судьбу своего предшественника.

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Петр Порошенко вместе со своими соратниками 10 июня пришел на допрос в ГБР. Пятому президенту вручили подозрение в деле о назначении заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Владимир Зеленский продолжает летний вояж по Украине. На этот раз он был на Черниговщине. Встретился с местными бизнесменами и традиционно пообещал решить все их проблемы.

Президента Украины оштрафовали за нарушение карантина в Хмельницком. Полиция уже составила на него, его спутников и на кафе административные протоколы.