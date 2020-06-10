У випуску програми "Є питання" за 10 червня – цей день став, без перебільшення, президентським днем. Тому що одразу два президенти – п'ятий і шостий – продемонстрували країні, що так, як вони пропонують жити не можна. Дивіться далі, що спільного між двома президентами і чи може Зеленський повторити долю свого попередника.

Також у випуску програми "Є питання" на 24 каналі:

Петро Порошенко разом зі своїми соратниками 10 червня прийшов на допит в ДБР. П'ятому президенту вручили підозру в справі щодо призначення заступника глави Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.

Володимир Зеленський продовжує літній вояж Україною. Цього разу він був на Чернігівщині. Зустрівся з місцевими бізнесменами і традиційно пообіцяв вирішити всі їхні проблеми.

Президента України оштрафували за порушення карантину в Хмельницькому. Поліція вже склала на нього, його супутників і на кафе адміністративні протоколи.