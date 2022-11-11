Этот диалог должен закрыть вопрос о готовности Республиканской партии продолжать поддержку Украины. Известно, что впервые Зеленский и Буш пообщались в апреле этого года. Тогда экспрезидент США назвал украинского коллегу "Уинстоном Черчиллем нашего времени".

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О чем будут говорить на встрече

Целью разговора будет отметить важность продолжения поддержки Украины в войне против России. Директор по глобальной политике Института Джорджа Буша Дэвид Крамер сообщил, что Украина – передовая в борьбе за свободу и демократию. Кроме того, он отметил, что бывший президент Буш верит в поддержку Украины.

Пока мы говорим, ее буквально атакуют, и жизненно важно, чтобы США оказали помощь, военную и любую другую, чтобы помочь Украине защитить себя.

– сказал Крамер.

Чиновник заявил, что продолжение поддержки Украины отвечает интересам США в целом. По его словам, это вопрос, в котором нужно оставить партийную политику в стороне и признать, что поддержка Украины США жизненно важна. Это позволяет нашему государству выиграть эту войну.

Какую поддержку Украине оказывают западные партнеры

Австрия и Франция объявили об очередной военной помощи. Австрия выделит еще десять миллионов евро для поддержки Украины. Франция планирует передать Украине еще шесть гаубиц Caesar. Сообщают, что военная помощь должна прибыть в страну в ближайшие недели.

Из Германии в Украину направлен дополнительный пакет военной помощи, в который вошли 18 разведывательных беспилотников. Также в пакет помогли вошли 4 антидроновых сенсора и аппарата РЭБ.

10 ноября США объявили о новом пакете военной помощи Украине. Он включает в себя боеприпасы для систем ПВО и ЗРК. Стоимость вооружения, которое будет передана Украине, составляет 400 миллионов долларов. В Пентагоне подчеркнули, что будут и дальше помогать нашему государству.

Известно, что у Франции 12 батарей Crotale. Он не уточнил, сколько из них отправится в Украину. Однако отметил, что государство заменит эти системы более современными – Mamba.

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