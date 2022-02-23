Приглашенный заявил, что представители крупного бизнеса готовы помогать государству в трудный момент. Пока не время для "обидок".
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Я говорил с несколькими, скажем так коллегами, в том числе с людьми Рината Леонидовича (Ахметова – 24 канал). По сути все готовы помогать, чем сможем. Даже готовы забыть обидки,
– говорится в сообщении.
Зеленский анонсировал встречу
- Президент во время обращения 22 февраля заявил, что встретится с представителями крупного бизнеса в Украине. Речь шла о 50 предпринимателях. В то же время, конкретных фамилий украинский лидер не назвал.
- Зеленский подчеркнул, что представители крупного бизнеса должны оставаться и работать в Украине. Их предприятия расположены именно на нашей украинской земле, защищаемой военными ВСУ.
- Между тем, бизнес должен защищать экономику и финансы.
- Во время встречи с главами фракций президент также призвал украинский бизнес приобщаться к помощи армии, защитникам и оборонному сектору Украины.
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