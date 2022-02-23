Запрошений заявив, що представники великого бізнесу готові допомагати державі у скрутний час. Наразі не час для "обідок".
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Я говорив з кількома, скажемо так колегами, зокрема, з людьми Ріната Леонідовича (Ахметова – 24 канал). По суті, всі готові допомагати, чим зможемо. Навіть готові забути обідки,
– мовиться у повідомленні.
Зеленський анонсував зустріч
- Президент під час звернення 22 лютого заявив, що зустрінеться з представниками великого бізнесу в Україні. Мовилося про 50 підприємців. Водночас конкретних прізвищ український лідер не назвав.
- Зеленський наголосив: представники великого бізнесу мають залишатися й працювати в Україні. Їхні підприємства розташовані саме на нашій українській землі, яку захищають військові ЗСУ.
- Тим часом бізнес має захищати економіку та фінанси.
- Під час зустрічі із главами фракцій президент також закликав український бізнес долучатися до допомоги армії, захисникам та оборонному сектору України.
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