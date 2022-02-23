Запрошений заявив, що представники великого бізнесу готові допомагати державі у скрутний час. Наразі не час для "обідок".

Зауважте Розвиток ситуації на кордонах та ризики: про що Зеленський говорив із главами фракцій

Я говорив з кількома, скажемо так колегами, зокрема, з людьми Ріната Леонідовича (Ахметова – 24 канал). По суті, всі готові допомагати, чим зможемо. Навіть готові забути обідки,

– мовиться у повідомленні.

Зеленський анонсував зустріч

Президент під час звернення 22 лютого заявив, що зустрінеться з представниками великого бізнесу в Україні. Мовилося про 50 підприємців. Водночас конкретних прізвищ український лідер не назвав.

Зеленський наголосив: представники великого бізнесу мають залишатися й працювати в Україні. Їхні підприємства розташовані саме на нашій українській землі, яку захищають військові ЗСУ.

Тим часом бізнес має захищати економіку та фінанси.

Під час зустрічі із главами фракцій президент також закликав український бізнес долучатися до допомоги армії, захисникам та оборонному сектору України.

Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті. Ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.

Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

Брифінг РНБО 23 лютого: дивіться відео