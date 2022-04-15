Зеленский провел ежедневное селекторное совещание по обеспечению армии
15 апреля 2022 , 13:37Читати новину українською
Источник:Офис Президента
Президент Владимир Зеленский провел селекторное совещание с силовиками и премьер-министром Украины.
В селекторном совещании по материально-техническому обеспечению армии приняли участие Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, руководители силовых ведомств и премьер-министр Денис Шмигаль.
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О чем говорили на совещании
Президент с участниками во время селекторного совещания обсудили поставки вооружения и боеприпасов от партнеров Украины. Также речь шла о темпах собственного производства. Кроме этого, участники заслушали актуальную информацию от разведчиков.
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