Президент Украины Владимир Зеленский встретился с участниками рынка. Участники встречи провели консультации о назначении нового главы НБУ после отставки Якова Смолия.

О встрече с участием Владимира Зеленского сообщает Офис Президента Украины.

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Кто был на встрече:

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль;

руководитель Офиса Президента Андрей Ермак,

заместитель председателя ОПУ Юлия Ковалив,

министр финансов Сергей Марченко,

председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

Также на встрече были руководители государственных и частных банков и руководство банковских организаций и учреждений. Были и заместители главы НБУ. Впрочем самого Якова Смолия, похоже, на встрече не было, хотя он до сих пор является председателем Нацбанка.

Что обсуждалось на встрече

Первоначально на встрече подробно обсуждалось состояние финансового сектора государства и возможное влияние на банковский рынок заявления Якова Смолия об отставке с должности главы НБУ.

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что он предан независимости центробанка. Он отметил, что Нацбанк – это залог макроэкономической стабильности государства и гарантия благосостояния украинцев.

Кроме того, участники встречи обсудили кандидатов на пост главы Национального банка Украины после отставки Якова Смолия.

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