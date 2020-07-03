Президент України Володимир Зеленський зустрівся з учасниками фінансового ринку. Учасники зустрічі провели консультації щодо призначення нового голови НБУ після відставки Якова Смолія.

Про зустріч за участі Володимира Зеленського повідомляє Офіс Президента України.

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Хто був на зустрічі:

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль;

керівник Офісу Президента Андрій Єрмак,

заступниця голови ОПУ Юлія Ковалів,

міністр фінансів Сергій Марченко,

голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової й митної політики Данило Гетманцев.

Також на зустрічі були керівники державних і приватних банків і керівництво банківських організацій і установ. Були й заступники голови НБУ. Втім самого Якова Смолія, схоже, на зустрічі не було, хоча він досі є головою Нацбанку.

Що обговорювалося на зустрічі

Першочергово на зустрічі детально обговорювався стан фінансового сектору держави й можливий вплив на банківський ринок заяви Якова Смолія про відставку з посади голови НБУ.

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що він відданий незалежності центробанку. Він наголосив, що Нацбанк – це запорука макроекономічної стабільності держави й гарантія добробуту українців.

Крім того, учасники зустрічі обговорили кандидатів на пост очільника Національного банку України після відставки Якова Смолія.

Відставка Якова Смолія: коротко

Яків Смолій 1 липня заявив, що подає у відставку з посади голови Національного банку України. Причиною цього рішення він назвав політичний тиск.

Відставка Якова Смолія: коротко