Зеленский и Джонсон согласовали дальнейшие шаги по противодействию агрессии России

Владимир Зеленский провел переговоры с Борисом Джонсоном. Украинский лидер подчеркнул, что проинформировал премьер-министра Великобритании о противодействии агрессору.

Деталями разговора Зеленский поделился в твиттере. Он заявил, что обсудил с Джонсоном дальнейшее ужесточение санкций против России.

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Продолжил диалог с Борисом Джонсоном. Проинформировал о противодействии агрессору. Осудили ядерный терроризм и военные преступления РФ. Обсудили дальнейшее усиление санкций против России и согласовали следующие общие шаги,

– подчеркнул украинский лидер.

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