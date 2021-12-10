О деталях разговора глава государства рассказал в соцсетях. Главной темой разговора было разблокирование нормандского формата и работы трехсторонней контактной группы.

Ранее Разговор Зеленского и Байдена: появился официальный комментарий Белого дома

Макрон и Зеленский согласовали общие шаги

Согласовали общие дальнейшие шаги. Обсудили угрозы энергетической безопасности Украины и диверсификацию источников энергоносителей,

– сообщил Зеленский.

Также президент Украины поблагодарил главу Франции за положительную оценку текущих украинских реформ.

Ранее Макрон заявил, что Европа должна обеспечить безопасность Украины

Отметим, что только накануне Макрон заявил, что США и Европа должны гарантировать безопасность Украины. Президент Франции поблагодарил главу Белого дома за координацию усилий с европейскими партнерами. Речь идет о разговорах до и после переговоров Байдена с Путиным.

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