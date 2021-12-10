Про деталі розмови глава держави розповів у соцмережах. Головною темою розмови було розблокування нормандського формату та роботи Тристоронньої контактної групи.

Раніше Розмова Зеленського та Байдена: з'явився офіційний коментар Білого дому

Макрон та Зеленський узгодили спільні кроки

Узгодили спільні подальші кроки. Обговорили загрози енергетичній безпеці України та диверсифікацію джерел енергоносіїв,

– повідомив Зеленський.

Також президент України подякував главі Франції за позитивну оцінку поточних українських реформ.

Раніше Макрон заявив, що Європа має гарантувати безпеку України

Зазначимо, що лише напередодні Макрон заявив, що США та Європа мають гарантувати безпеку Україні. Президент Франції подякував главі Білого дому за координацію зусиль з європейськими партнерами. Мовиться про розмови до і після перемовин Байдена з Путіним.

Зверніть увагу! На думку Макрона, нормандський формат залишається важливим для врегулювання конфлікту на Донбасі. Політик вважає, що цей процес потребує перезавантаження.

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