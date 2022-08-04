Зеленский говорил о самых важных событиях дня. В частности, украинский лидер раскрыл детали заседания Ставки Верховного Главнокомандующего. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его обращение.

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Кроме того, украинский лидер заявил, что 4 августа беседовал с представителями СМИ Африки. В частности, речь идет о представителях Нигерии, Южной Африки, Кении и Ганы.

Президент подчеркнул, что страны Африки могут очень серьезно пострадать из-за дестабилизации мировых рынков и глобальных отношений, которую спровоцировала россия. Украинский лидер заявил, что, в частности, речь идет о продовольственном кризисе.

Зеленский также обратил внимание, что в Африке есть профицит пропаганды страны-оккупанта. Президент подчеркнул, что существует дефицит правдивой информации о войне россии против Украины. Зеленский пообещал сделать все, чтобы изменить этот баланс.

Состоялись первые в истории наших двусторонних отношений переговоры с Президентом Гвинеи-Бисау. Я сказал, что Украина готова быть гарантом продовольственной безопасности для африканских стран. Обсудили поддержку нашего государства в международных организациях,

– подчеркнул Зеленский.

Президент также анонсировал новые переговоры с лидером африканской страны.

Зеленский прокомментировал задержку финансовой помощи от ЕС

В ходе вечернего обращения президент также отреагировал на задержку финансовой помощи Украины от ЕС. Речь идет о 8 миллиардах евро макропомощи. Украинский лидер заявил, что это "либо преступление, либо ошибка".

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