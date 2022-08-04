Зеленський говорив про найважливіші події дня. Зокрема, український лідер розкрив деталі засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його звернення.

Зауважте Аморальна вибірковість, – Зеленський розкритикував скандальний звіт Amnesty International

Окрім того, український лідер заявив, що 4 серпня мав розмову з представниками ЗМІ Африки. Зокрема, мовиться про представників Нігерії, Південної Африки, Кенії та Гани.

Президент наголосив, що країни Африки можуть дуже серйозно постраждати через дестабілізацію світових ринків та глобальних відносин, яку спровокувала Росія. Український лідер заявив, що, зокрема, мовиться про продовольчу кризу.

Зеленський також звернув увагу, що в Африці є профіцит пропаганди країни-окупантки. Президент наголосив: існує дефіцит правдивої інформації про війну Росії проти України. Зеленський пообіцяв зробити все, щоб змінити цей баланс.

Відбулися перші в історії наших двосторонніх відносин переговори з Президентом Гвінеї-Бісау. Я зазначив, що Україна готова бути гарантом продовольчої безпеки для африканських країн. Обговорили підтримку нашої держави в міжнародних організаціях,

– наголосив Зеленський.

Президент також анонсував нові переговори з лідером африканської країни.

Зеленський прокоментував затримку фінансової допомоги від ЄС

Під час вечірнього звернення президент також відреагував на затримку фінансової допомоги України від ЄС. Мовиться про 8 мільярдів євро макродопомоги. Український лідер заявив, що це "або злочин, або помилка".

До теми – нове інтерв'ю Зеленського для африканських журналістів: дивіться відео