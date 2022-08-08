Первый в истории взаимоотношений: Зеленский провел разговор с президентом Ботсваны

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим коллегой из Ботсваны Мокветси Массиси. Этот разговор стал первым в истории отношений двух стран.

Телефонный разговор двух президентов прошел 8 августа. Владимир Зеленский поблагодарил Мокветси Масиси за поддержку Украины.

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О чем говорили президенты

Владимир Зеленский выразил благодарность Мокветси Масиси за то, что Ботсвана поддерживает Украину на международной арене и осуждает российскую агрессию. Президент Украины призвал лидера Ботсваны присоединиться к антироссийским санкциям.

Кроме того, глава государства заверил коллегу Ботсваны, что Украина будет оставаться надежным экспортером продовольствия.

Провел первый в истории двусторонних отношений разговор с Президентом Ботсваны Мокветси Масиси. Поблагодарил за осуждение действий россии, поддержку в ООН и на других площадках, призвал присоединиться к ограничительным мерам. Заверил, что Украина будет оставаться надежным экспортером продовольствия,

– сообщил Зеленский.

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Это не первый контакт с африканскими странами

4 августа президент Владимир Зеленский беседовал с представителями СМИ Африки – из Нигерии, Южной Африки, Кении и Ганы. В тот же день глава государства провел телефонный разговор с президентом Гвинеи-Бисау, который также стал первым в истории двусторонних отношений.

В вечернем обращении в тот же день Зеленский подчеркнул, что в Африке есть профицит пропаганды страны-оккупантки. Президент подчеркнул, что существует дефицит правдивой информации о войне россии против Украины. Зеленский пообещал сделать все, чтобы изменить этот баланс.

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