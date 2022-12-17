Телефонный разговор политиков прошел 15 декабря. Джастин Трюдо поделился видеозаписью.

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О чем говорили Зеленский и Трюдо

Владимир Зеленский поблагодарил Джастина Трюдо за возобновление санкций против газопровода "Северный поток-1". Отдельно политики обсудили ситуацию в энергетике. Президент Украины отметил, что в нашей стране нужны трансформаторы и генераторы. Владимир Зеленский отметил, что команде премьер-министра Канады предоставили подробную информацию о необходимом нашему государству оборудовании.

Президент поблагодарил премьер-министра Канады за решение правительства о выделении 115 миллионов канадских долларов на восстановление энергосистемы Украины. В ответ на это Джастин Трюдо подчеркнул, что с начала вторжения Канада вместе с Украиной – наше государство поддерживает не только правительство, но и всячески помогающие канадцы.

В конце разговора Владимир Зеленский еще раз поблагодарил Трюдо и народ Канады и поздравил их с грядущими праздниками.

Разговор Зеленского и Трюдо: смотрите видео

In our call yesterday, @ZelenskyyUa and I spoke about the values that we – and our countries – share. We also discussed further financial and security assistance for Ukraine, demining efforts, and more. With each day and every conversation, our partnership grows stronger. pic.twitter.com/6SRhKENTnp — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) December 16, 2022

Канада возобновила санкции против "Северного потока"

9 июля этого года правительство Канады объявило, что предоставит временное освобождение от санкций против России и вернет турбины Siemens "Северного потока-1" в Германию. Предоставлением этого разрешения страна лишила Путина причин для приостановки экспорта газа в Европу.

Однако после такого шага Россия все равно решила не увеличивать поставки газа и использовать энергоресурс для шантажа. Впоследствии после взрывов газопроводы были выведены из строя.

На фоне этих событий МИД Канады объявил о возобновление санкций против "Северного потока".