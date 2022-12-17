Телефонна розмова політиків відбулася 15 грудня. Джастін Трюдо поділився відеозаписом.

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Про що говорили Зеленський та Трюдо

Володимир Зеленський подякував Джастіну Трюдо за відновлення санкцій проти газопроводу "Північний потік-1". Окремо політики обговорили ситуацію в енергетиці. Президент України відзначив, що нашій країні потрібні трансформатори та генератори. Володимир Зеленський зазначив, що команді прем'єр-міністра Канади надали детальну інформацію щодо необхідного нашій державі обладнання.

Президент подякував прем'єр-міністру Канади за рішення уряду про виділення 115 мільйонів канадських доларів на відновлення енергосистеми України. У відповідь на це Джастін Трюдо наголосив, що від початку вторгнення Канада разом з Україною – нашу державу підтримує не тільки уряд, але й канадці, які всіляко допомагають.

Наприкінці розмови Володимир Зеленський ще раз подякував Трюдо та народу Канади й привітав їх з прийдешніми святами.

Розмова Зеленського та Трюдо: дивіться відео

Канада відновила санкції проти "Північного потоку"

9 липня цього року уряд Канади оголосив, що надасть тимчасове звільнення від санкцій проти Росії та поверне турбіни Siemens "Північного потоку-1" до Німеччини. Наданням цього дозволу країна позбавила Путіна причини для призупинення експорту газу до Європи.

Однак після такого кроку Росія все одно вирішила не збільшувати постачання газу й використовувати енергоресурс для шантажу. Згодом після вибухів газопроводи були виведені з ладу.

На тлі цих подій МЗС Канади оголосило про відновлення санкцій проти "Північного потоку".