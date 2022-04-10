Зеленский провел селекторное совещание относительно сил безопасности и обороны и их готовности

Президент Владимир Зеленский провел селекторное совещание с силовиками. В частности, обсуждали силы безопасности и обороны, обеспечение и их готовность к выполнению боевых задач.

В совещании помимо президента приняли участие глава Офиса Президента Андрей Ермак, премьер-министр Денис Шмыгаль, министры и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Также были руководители всех силовых структур и члены СНБО.

Обратите внимание Важно остановить войну, но эмоционально это будет сложно, – Зеленский

О чем говорили на совещании

Среди важных тем обсуждения – дипломатические усилия по усилению обороноспособности нашего государства. Кроме того, говорили об усилении санкционного давления на Россию.

Участники совещания обсудили прогнозируемые последствия для России от пятого пакета санкций ЕС. Кроме того, говорили и о наработанных идеях для следующего пакета. То есть шестого.

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