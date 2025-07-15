Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.
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Что известно о совещании Зеленского с дипломатами?
Вечером во вторник, 15 июля, президент сообщил, что провел совещание с украинскими дипломатами – командами МИД Украины и Офиса. Во время дискуссии поднималось несколько ключевых вопросов. В частности, они говорили о:
- Первое – ускорение запуска Спецтрибунала по преступлению агрессии России против Украины и соответствующая работа с государствами, уважающими международное право.
- Второе – подготовка совещания с украинскими послами, которая состоится уже на следующей неделе, и модернизация задач для украинских представителей за рубежом.
- Третье – наши шаги на ключевых международных площадках, в частности по проектам резолюций Генассамблеи ООН.
Он сообщил, что готовятся ощутимые политико-правовые удары по России и ее позициям.
"Ближайшие месяцы – время для особенно активной работы нашей дипломатии. Спасибо всем в мире, кто помогает!" – резюмировал Зеленский.
Напомним, 15 июля президент Владимир Зеленский подписал закон о множественном гражданстве и ряд других важных документов.