Главной темой выступления Зеленского было вступление Украины в состав Совета управляющих МАГАТЭ. Однако все же президент поднял и другие важные вопросы.
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Нужно усиливать Украину
Владимир Зеленский в своем ежедневном обращении 28 сентября отметил подготовку к важным результатам для Украины. Эта и последующие недели должны дать успех в сфере международной работы – все ради усиления государства.
Именно для этого президент провел несколько совещаний по этому вопросу. Отдельно он отметил важный разговор с руководителями разведки. Владимир Зеленский заявил, что результаты будут.
После этого глава государства поблагодарил Купянское, Лиманское, Бахмутское направления, а также Марьинку, Авдеевку, Шахтерское и южное направления за прочность. В конце Зеленский отметил, что продолжается работа по увеличению поставок помощи.
Работаем, чтобы у вас было больше оружия, больше мощного и эффективного оружия! Наше украинское оружие. И это будет,
– подытожил президент.
Генсекретарь НАТО побывал в Киеве
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 28 сентября прибыл в Украину с необъявленным визитом. Он встретился с Владимиром Зеленским – они обсудили военную помощь стране, усиление ПВО, контрнаступление ВСУ, изготовление оружия.
- Во время пресс-конференции Столтенберг отметил, что Москва ведет войну за имперские иллюзии, в то время как Украина – борется за свои семьи. Россия отрезана от мира – единственными ее "союзниками" являются Иран и Северная Корея.
- Он отметил, что членство государства в НАТО является лишь вопросом времени – еще в июле все члены Альянса согласовали его вступление. Сотрудничество с объединением только растет. Созданы оборонные коалиции, а также надежное сотрудничество в разных сферах – от разведок до киберзащиты. К тому же, Украина совершенствует тактику применения оружия Альянса.