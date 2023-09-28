Головною темою виступу Зеленського був вступ України до складу Ради керуючих МАГАТЕ. Однак все ж президент порушив й інші важливі питання.

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Потрібно посилювати Україну

Володимир Зеленський у своєму щоденному зверненні 28 вересня наголосив на підготовці до важливих результатів для України. Цей і наступний тижні повинні дати успіх у сфері міжнародної роботи – все заради посилення держави.

Саме для цього президент провів кілька нарад, щодо цього питання. Окремо він зауважив важливу розмову із керівниками розвідки. Володимир Зеленський заявив, що результати будуть.

Після цього голова держави подякував Куп’янському, Лиманському, Бахмутському напрямкам, а також Марʼїнці, Авдіївці, Шахтарському та південним напрямкам за міцність. Наприкінці Зеленський зазначив, що триває робота для збільшення поставок допомоги.

Працюємо, щоб у вас було більше зброї, більше потужної та ефективної зброї! Нашої української зброї. І це буде,

– підсумував президент.

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