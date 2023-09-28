Головною темою виступу Зеленського був вступ України до складу Ради керуючих МАГАТЕ. Однак все ж президент порушив й інші важливі питання.
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Потрібно посилювати Україну
Володимир Зеленський у своєму щоденному зверненні 28 вересня наголосив на підготовці до важливих результатів для України. Цей і наступний тижні повинні дати успіх у сфері міжнародної роботи – все заради посилення держави.
Саме для цього президент провів кілька нарад, щодо цього питання. Окремо він зауважив важливу розмову із керівниками розвідки. Володимир Зеленський заявив, що результати будуть.
Після цього голова держави подякував Куп’янському, Лиманському, Бахмутському напрямкам, а також Марʼїнці, Авдіївці, Шахтарському та південним напрямкам за міцність. Наприкінці Зеленський зазначив, що триває робота для збільшення поставок допомоги.
Працюємо, щоб у вас було більше зброї, більше потужної та ефективної зброї! Нашої української зброї. І це буде,
– підсумував президент.
Генсекретар НАТО побував у Києві
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 28 вересня прибув до України з неоголошеним візитом. Він зустрівся з Володимиром Зеленським – вони обговорили військову допомогу країні, посилення ППО, контрнаступ ЗСУ, виготовлення зброї.
- Під час пресконференції Столтенберг зазначив, що Москва веде війну за імперські ілюзії, тоді як Україна – бореться за свої сім'ї. Росія наразі відрізана від світ – єдиними її "союзниками" є Іран та Північна Корея.
- Він зазначив, що членство держави в НАТО є лише питанням часу – ще у липні всі члени Альянсу погодили її вступ. Співпраця з об'єднанням лише зростає. Створено оборонні коаліції, а також надійна співпраця у різних сферах – від розвідок до кіберзахисту. До того ж Україна вдосконалює тактику застосування зброї Альянсу.