На заседании обсудили много важных вопросов. Среди них – нынешняя ситуация на передовой.
К теме Обеспечение ВСУ и энергетика: Зеленский провел новую Ставку Главнокомандующего
Как прошла Ставка Верховного Главнокомандующего
Как рассказал Владимир Зеленский, на новом заседании обсудили три самых важных момента: проанализировали ситуацию на передовой и просчитали все возможные дальнейшие шаги врага.
По словам президента, они держат на контроле обеспечение армии боеприпасами и техникой, в том числе беспилотниками – как разведывательными, так и ударными.
Двигаемся к победе вместе!
– подчеркнул украинский лидер.
Другие заседания Ставки Главнокомандующего
- 7 декабря Главнокомандующий ВСУ и командующие войсками оперативных направлений доложили об актуальной ситуации на передовой. Также они рассказали об обеспечении подразделений Сил обороны вооружением и боеприпасами.
- 30 декабря на заседании обсудили возможные действия врага в ближайшей перспективе и обеспечение подразделений Сил обороны на самых горячих участках вооружением, а также – другими средствами.
- В октябре на заседании Ставки Главнокомандующего обсудили самые приоритетные вещи на фронте и в тылу.