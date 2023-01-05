На засіданні обговорили багато важливих питань. Серед них – нинішня ситуація на передовій.

До теми Забезпечення ЗСУ та енергетика: Зеленський провів нову Ставку Головнокомандувача

Як пройшла Ставка Верховного Головнокомандувача

Як розповів Володимир Зеленський, на новому засіданні обговорили три найважливіші моменти: проаналізували ситуацію на передовій та прорахували всі можливі подальші кроки ворога.

За словами президента, вони тримають на контролі забезпечення армії боєприпасами й технікою, зокрема безпілотниками – як розвідувальними, так і ударними.

Рухаємося до перемоги разом!

– наголосив український лідер.

Інші засідання Ставки Головнокомандувача