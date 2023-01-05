На засіданні обговорили багато важливих питань. Серед них – нинішня ситуація на передовій.
До теми Забезпечення ЗСУ та енергетика: Зеленський провів нову Ставку Головнокомандувача
Як пройшла Ставка Верховного Головнокомандувача
Як розповів Володимир Зеленський, на новому засіданні обговорили три найважливіші моменти: проаналізували ситуацію на передовій та прорахували всі можливі подальші кроки ворога.
За словами президента, вони тримають на контролі забезпечення армії боєприпасами й технікою, зокрема безпілотниками – як розвідувальними, так і ударними.
Рухаємося до перемоги разом!
– наголосив український лідер.
Інші засідання Ставки Головнокомандувача
- 7 грудня Головнокомандувач ЗСУ та командувачі військ оперативних напрямків доповіли про актуальну ситуацію на передовій. Також вони розповіли про забезпечення підрозділів Сил оборони озброєнням та боєприпасами.
- 30 грудня на засіданні обговорили можливі дії ворога у найближчій перспективі та забезпечення підрозділів Сил оборони на найгарячіших ділянках озброєнням, а також – іншими засобами.
- У жовтні на засіданні Ставки Головнокомандувача обговорили найпріоритетніші речі на фронті та в тилу.