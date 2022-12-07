Головнокомандувач ЗСУ та командувачі військ оперативних напрямків доповіли про актуальну ситуацію на передовій. Також вони розповіли про забезпечення підрозділів Сил оборони озброєнням та боєприпасами.

До речі Говорили про відновлення духовної незалежності України: Зеленський збирав Ставку

Про що говорили на засіданні

Було розглянуто наступні кроки щодо зменшення бойових можливостей військ ворога. Крім того, учасники Ставки заслухали інформацію про перебіг відновлення енергетичної системи України.

У засіданні взяли участь:

керівник Офісу Президента Андрій Єрмак,

секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов,

міністр оборони Олексій Резніков,

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний,

начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов,

голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко,

командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський,

командувачі військ оперативних напрямків.

До засідання Ставки також долучилися:

міністр внутрішніх справ Денис Монастирський,

міністр закордонних справ Дмитро Кулеба,

міністр інфраструктури Олександр Кубраков,

очільники силових відомств і правоохоронних органів.

Інші Ставки Верховного Головнокомандувача