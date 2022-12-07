Главнокомандующий ВСУ и командующие войсками оперативных направлений доложили об актуальной ситуации на передовой. Также они рассказали об обеспечении подразделений Сил обороны вооружением и боеприпасами.

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О чем говорили на заседании

Были рассмотрены следующие шаги по уменьшению боевых возможностей войск врага. Кроме того, участники Ставки заслушали информацию о ходе восстановления энергетической системы Украины.

В заседании приняли участие:

  • руководитель Офиса Президента Андрей Ермак,
  • секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов,
  • министр обороны Алексей Резников,
  • Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный,
  • начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов,
  • глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко,
  • командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский,
  • командующие войсками оперативных направлений.

К заседанию Ставки также присоединились:

  • министр внутренних дел Денис Монастырский,
  • министр иностранных дел Дмитрий Кулеба,
  • министр инфраструктуры Александр Кубраков,
  • руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.

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