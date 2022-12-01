Соответствующую информацию президент сказал во время вечернего обращения 30 ноября. По словам Зеленского, Украина готовит новые решения и по энергетике и связи в частности.

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Каким были главные вопросы заседания Ставки

Главные вопросы – Донетчина, Луганщина, Харьковщина, Запорожская область, Херсонщина, Крым, прифронтовые территории и наша государственная граница. Анализируем намерения оккупантов и готовим противодействие – еще более мощное противодействие, чем сейчас,

– заявил президент Украины.

По его словам, на заседании Ставки обсуждали также:

вопросы обеспечения военных;

снабжение новой техники и боеприпасов.

Владимир Зеленский сообщил, что отдельно провел совещание по энергетике и связи.

"Фиксируем результаты того, что уже сделано для защиты наших систем", – сказал Зеленский.

Кроме того, президент пообещал новые решения, ведь их уже готовят.

Также готовим новые решения, чтобы не допустить какую-либо возможность России манипулировать внутренней жизнью Украины. В свое время детализируем и это,

– заверил Зеленский.

Важные новости из Бахмута, где ведутся бои

В американском Институте изучения войны сообщили, что заявления врагов о вероятном их прорыве на украинской линии обороны в районе Бахмута могут быть частью российской информационной операции.

Ведь в ISW объяснили, что не могут подтвердить другие заявления врага по поводу успехов вблизи этого населенного пункта после 27 ноября.

28 ноября российские захватчики в районе Бахмута нанесли по ВСУ до 200 ударов в сутки. Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что Бахмут остается эпицентром главной битвы Украины.

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