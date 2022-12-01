Відповідну інформацію президент сказав під час вечірнього звернення 30 листопада. За словами Зеленського, Україна готує нові рішення і щодо енергетики та зв'язку зокрема.
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Яким були головні питання засідання Ставки
Головні питання – Донеччина, Луганщина, Харківщина, Запорізька область, Херсонщина, Крим, прифронтові території й наш державний кордон. Аналізуємо наміри окупантів і готуємо протидію – ще потужнішу протидію, ніж зараз,
– заявив президент України.
За його словами, на засіданні Ставки обговорювали також:
- питання забезпечення військових;
- постачання нової техніки та боєприпасів.
Володимир Зеленський повідомив, що окремо провів нараду з питань енергетики та зв'язку.
"Фіксуємо результати того, що вже зроблено для захисту наших систем", – сказав Зеленський.
Окрім цього, президент пообіцяв нові рішення, адже їх вже готують.
Також готуємо нові рішення, щоб не допустити будь-якої можливості Росії маніпулювати внутрішнім життям України. Свого часу деталізуємо й це,
– запевнив Зеленський.
Важливі новини з Бахмута, де точаться бої
- В американському Інституті вивчення війни повідомили, що заяви ворогів про ймовірний їхній прорив на українській лінії оборони в районі Бахмута може бути частиною російської інформаційної операції.
- Адже в ISW пояснили, що не можуть підтвердити інші заяви ворога щодо успіхів поблизу цього населеного пункту після 27 листопада.
- 28 листопада російські загарбники у районі Бахмута завдали по ЗСУ до 200 ударів за добу. Речник Східного угрупування військ Сергій Череватий заявив, що Бахмут залишається епіцентром головної битви України.
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