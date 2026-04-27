Зеленский провел Ставку: какие 3 ключевых вопроса рассмотрели

Владимир Зеленский провел Ставку Верховного главнокомандующего, где обсудили вопросы фронта, ПВО и разведки.

Об этом президент Украины сообщил 27 апреля.

Какие вопросы обсудили на Ставке?

Первым вопросом на Ставке были наземные роботизированные комплексы. По словам Зеленского, это один из самых актуальных запросов Сил обороны. Для того, чтобы поставки успевали за потребностями фронта, объем контрактирования НРК увеличили.

Уже законтрактовано 25 тысяч НРК – вдвое больше, чем в прошлом году, и это только начальный уровень: количество будет увеличено, и ощутимо, контрактирование продолжается,

– уточнил Зеленский.

Президент поблагодарил производителей, командиров и подразделений за масштабирование использования НРК. Кроме того, он поручил Генштабу и Минобороны Украины ежемесячно проверять потребности военных и уровень снабжения роботов.

Также подняли вопросы противовоздушной обороны, а именно антибаллистики. В частности, Зеленский заслушал доклады о поставках соответствующих систем защиты и выполнения договоренностей с партнерами.

Важно, чтобы на май поставок было не меньше, чем мы уже получили на уровне обещаний от партнеров, и это прямая задача для наших дипломатов и военного командования,

– подчеркнул президент Украины.

По его словам, были рассмотрены и альтернативные средства защиты от баллистики, в том числе украинские разработки.

Третьим ключевым вопросом Зеленский назвал доклады Главного управления разведки и Службы внешней разведки Украины. Они рассказали о состоянии экономики и социальных процессов в России после первого квартала 2026 года.

Фиксируем существенное ухудшение ключевых показателей и заметные российские экспортные потери,

– заявил лидер Украины.

Он добавил, что попытки Кремля компенсировать финансовые потери из-за войны в Иране бесполезны. В частности, украинские дальнобойные санкции продолжают давление на Россию.

Последние такие удары по врагу

Одними из самых зрелищных ударов стали атаки на Туапсинский НПЗ. Сначала в завод попали украинские беспилотники 16 апреля. В результате ударов там возник масштабный пожар, который россияне тушили до 19 апреля.

Спутниковые снимки показали, что пострадали, в частности, резервуары. Там усложнен прием, хранение и отгрузка продукции.

Однако Силы обороны снова ударили по инфраструктуре нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае 20 апреля. После этих ударов НПЗ приостановил работу на неопределенный срок. В Генштабе ВСУ подтвердили уничтожение 24 и повреждение еще четырех резервуаров возле Туапсинского НПЗ.