Про це президент України повідомив 27 квітня.

Які питання обговорили на Ставці?

Першим питанням на Ставці були наземні роботизовані комплекси. За словами Зеленського, це один з найактуальніших запитів Сил оборони. Для того, щоб постачання встигали за потребами фронту, обсяг контрактування НРК збільшили.

Уже законтрактовано 25 тисяч НРК – удвічі більше, ніж минулого року, і це тільки початковий рівень: кількість буде збільшено, і відчутно, контрактування триває,

– уточнив Зеленський.

Президент подякував виробникам, командирам та підрозділам за масштабування використання НРК. Крім того, він доручив Генштабу та Міноборони України щомісяця перевіряти потреби військових і рівень постачання роботів.

Також порушили питання протиповітряної оборони, а саме антибалістики. Зокрема, Зеленський заслухав доповіді про постачання відповідних систем для захисту і виконання домовленостей із партнерами.

Важливо, щоб на травень постачання було не менше, ніж ми вже отримали на рівні обіцянок від партнерів, і це пряме завдання для наших дипломатів і військового командування,

– наголосив президент України.

За його словами, розглянули й альтернативні засоби захисту від балістики, зокрема українські розробки.

Третім ключовим питання Зеленський назвав доповіді Головного управління розвідки та Служби зовнішньої розвідки України. Вони розповіли про стан економіки та соціальних процесів у Росії після першого кварталу 2026 року.

Фіксуємо суттєве погіршення ключових показників та помітні російські експортні втрати,

– заявив лідер України.

Він додав, що спроби Кремля компенсувати фінансові втрати через війну в Ірані марні. Зокрема, українські далекобійні санкції продовжують тиск на Росію.

