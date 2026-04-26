Про це свідчать супутникові знімки Vantor, які публікує Exilenova+.

Які наслідки атаки по НПЗ у Туапсе?

За супутниковими знімками, значна частина цього об’єкта пошкоджена або повністю знищена. Попередній аналіз свідчить, що вогонь вивів із ладу насосні станції, залізничну нафтоналивну естакаду, технологічні трубопроводи та вузли обв’язки.

Фахівці зазначають, що резервуарний парк виконує ключову роль у зберіганні та логістиці нафтопродуктів, тому навіть без ураження основних переробних установок наслідки можуть бути суттєвими. Пошкодження цієї частини об’єкта ускладнює прийом, накопичення та відвантаження продукції, що знижує загальну ефективність роботи заводу.

Окрім цього, пожежа пожежа може перекинутися на суміжні промислові об'єкти та інфраструктуру комплексу.



Наслідки атаки по НПЗ у Туапсе / Exilenova+

Військовослужбовець ЗСУ, політолог Кирило Сазонов зауважив 24 Каналу, що через війну в Ірані, блокаду Ормузької протоки, високі ціни на нафту для росіян відкрилося вікно можливостей, але Україна цьому перешкоджає. Окупанти залучили резервну трубу в Туапсе, але Україна і цьому завадила.

Що відомо про атаку на НПЗ у Туапсе?