Народный депутат, секретарь оборонного комитета Верховной Рады Украины Роман Костенко рассказал 24 Каналу, что мог обсуждать Зеленский во время Ставки. В частности, говорилось об анализе текущей ситуации и о комплексно-системном подходе.

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Самое главное – наступление ВСУ

Во время заседания Ставки говорили о самом главном – наступлении украинской армии. В ходе разговора сосредоточились на анализе текущей ситуации и распределили задачи.

Думаю, у Президента много вопросов: чего хватает, чего не хватает. Наступление будут просматривать руководители всех направлений и командований. Они говорят о проблемных вопросах – где враг продвигается, а где мы продвигаемся, руководители предлагают свои меры и операции,

– отметил народный депутат.

Теперь нужно понимать стратегию – как нам двигаться дальше. Контрнаступление идет медленно, но уверенно.

"Мы должны понимать, что война может затянуться не на месяц, и даже не до конца года. Надо строить стратегию. Мы знаем, что эта война может перейти в такую Первую мировую войну на истощение. Война регулярных армий закончилась. Стоит понимать, что это комплексное мероприятие и одна армия этого не сделает", – добавил Костенко.



Народный депутат рассказал, что обсуждали во время Ставки: смотрите видео

По его словам, чтобы Украина победила в войне с захватнической Россией, следует обратить внимание на комплексно-системный подход, в частности:

налаживание экономики;

строительство оборонно-промышленного комплекса;

введение новых дипломатических отношений.

Таким комплексным решением можно выиграть войну. Армия – это очень важно, но без правильного системного подхода со стороны политиков и руководства государства ни одну войну не победить.

– резюмировал Роман Костенко.

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