Народний депутат, секретар оборонного комітету Верховної Ради України Роман Костенко розповів 24 Каналу, що міг обговорювати Зеленський під час Ставки. Зокрема, мовилось про аналіз поточної ситуації та про комплексно-системний підхід.

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Найголовніше – наступ ЗСУ

Під час засідання Ставки говорили про найголовніше – наступ української армії. У ході розмови зосередились на аналізі поточної ситуації та розподілили завдання.

Думаю, у Президента багато питань: що вистачає, чого не вистачає. Наступ проглядатимуть керівники усіх напрямків та командувань. Вони говорять про проблемні питання – де ворог просувається, а де ми просуваємось, керівники пропонують свої заходи та операції,

– зазначив народний депутат.

Наразі потрібно розуміти стратегію – як нам рухатись далі. Контрнаступ йде повільно, але впевнено.

"Ми маємо розуміти, що війна може затягнутися не на місяць, і навіть не до кінця року. Треба будувати стратегію. Ми знаємо, що ця війна може перейти у таку Першу світову війну на виснаження. Війна регулярних армій закінчилась. Варто розуміти, що це комплексний захід і одна армія цього не зробить", – додав Костенко.



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За його словами, аби Україна перемогла у війні із загарбницькою Росією, варто звернути увагу на комплексно-системний підхід, зокрема:

налагодження економіки;

будування оборонно-промислового комплексу;

введення нових дипломатичних відносин.

Таким комплексним рішенням можна виграти війну. Армія – це дуже важливо, але без правильного системного підходу з боку політиків та керівництва держави жодну війну не перемогти,

– резюмував Роман Костенко.

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