Народний депутат, секретар оборонного комітету Верховної Ради України Роман Костенко розповів 24 Каналу, що міг обговорювати Зеленський під час Ставки. Зокрема, мовилось про аналіз поточної ситуації та про комплексно-системний підхід.
Може бути цікавим В ОАЕ заговорили про зустріч Зеленського та Путіна: причина може бути егоїстичною
Найголовніше – наступ ЗСУ
Під час засідання Ставки говорили про найголовніше – наступ української армії. У ході розмови зосередились на аналізі поточної ситуації та розподілили завдання.
Думаю, у Президента багато питань: що вистачає, чого не вистачає. Наступ проглядатимуть керівники усіх напрямків та командувань. Вони говорять про проблемні питання – де ворог просувається, а де ми просуваємось, керівники пропонують свої заходи та операції,
– зазначив народний депутат.
Наразі потрібно розуміти стратегію – як нам рухатись далі. Контрнаступ йде повільно, але впевнено.
"Ми маємо розуміти, що війна може затягнутися не на місяць, і навіть не до кінця року. Треба будувати стратегію. Ми знаємо, що ця війна може перейти у таку Першу світову війну на виснаження. Війна регулярних армій закінчилась. Варто розуміти, що це комплексний захід і одна армія цього не зробить", – додав Костенко.
Народний депутат розповів, що обговорювали під час Ставки: дивіться відео
За його словами, аби Україна перемогла у війні із загарбницькою Росією, варто звернути увагу на комплексно-системний підхід, зокрема:
- налагодження економіки;
- будування оборонно-промислового комплексу;
- введення нових дипломатичних відносин.
Таким комплексним рішенням можна виграти війну. Армія – це дуже важливо, але без правильного системного підходу з боку політиків та керівництва держави жодну війну не перемогти,
– резюмував Роман Костенко.
Що відомо про Ставку Верховного Головнокомандувача
- Зеленський заявив, що проведена 9 серпня ставка пройшла у спеціальному форматі. На ній розбирали ситуацію на передовій, на основних напрямках наших наступальних дій. Те, що вдається. Те, що потребує посилення. Те, що ми плануємо на найближчий час.
- Були доповіді Головнокомандувача Валерія Залужного, командувачів Олександра Сирського та Олександра Тарнавського, а також начальника ГУР Кирила Буданова.
- Востаннє Ставку провели 4 серпня. На засіданні порушили чимало важливих питань. Зокрема, ситуація на фронті, постачання зброї, зернова угода та розвиток військово-промислового комплексу.