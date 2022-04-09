Зеленский провел телефонный разговор с Трюдо и поблагодарил его за поддержку

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Об этом глава государства написал в своем твиттере.

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Зеленский выразил благодарность Трюдо за:

поддержку инициативы #StandUpForUkraine

1 миллиард канадских долларов финансовой помощи

500 миллионов долларов дополнительной оборонной поддержки

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