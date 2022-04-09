Зеленский провел телефонный разговор с Трюдо и поблагодарил его за поддержку
9 апреля 2022 , 23:27Читати новину українською
Источник:твиттер Владимира Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
Об этом глава государства написал в своем твиттере.
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Зеленский выразил благодарность Трюдо за:
- поддержку инициативы #StandUpForUkraine
- 1 миллиард канадских долларов финансовой помощи
- 500 миллионов долларов дополнительной оборонной поддержки
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