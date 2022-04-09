Зеленский провел телефонный разговор с Трюдо и поблагодарил его за поддержку

9 апреля 2022 , 23:27
Читати новину українською

Источник:

твиттер Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Об этом глава государства написал в своем твиттере.

Читайте также Приветствую в Киеве, друг, – Зеленский рассказал о встрече с Джонсоном

Зеленский выразил благодарность Трюдо за:

  • поддержку инициативы #StandUpForUkraine
  • 1 миллиард канадских долларов финансовой помощи
  • 500 миллионов долларов дополнительной оборонной поддержки

Может заинтересовать – Война может закончиться гораздо быстрее, – Зеленский ответил, при каких условиях: смотрите видео

 

Автор: Марта Касіянчук