Подробности рассказал сам Зеленский в телеграмме. По его словам, во время ставки он заслушал командующего Москалева по оперативной ситуации в зоне его ответственности.

Интересно Зеленский назначил скандального Кипера главой Одесской ОВА

Как прошла ставка Верховного главнокомандующего

Отдельно участники ставки заслушали доклад вице-адмирала Неежпапы о:

защита прибрежной инфраструктуры,

функционирование зернового коридора и другие важные вопросы.

Доклады Генштаба и Минобороны. Отчеты командующих. Нашим силам удалось стабилизировать ситуацию в Хортице, сообщил генерал Сырский. Важные доклады Буданова и Малюка о мерах в рамках их компетенции. Здесь без подробностей,

– добавил Зеленский.

В Одесской области президент также провел совещание с военным командованием и руководителями правоохранительных органов региона по актуальной ситуации в Одесской области. В ходе совещания обсудили важные актуальные вопросы:

восстановление поврежденной в результате российских обстрелов энергетической инфраструктуры и обеспечение ее стабильного функционирования,

перезапуск ключевых предприятий в условиях военного положения,

обеспечение потребностей внутренне перемещенных лиц,

реабилитацию военных.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении нового главы Одесской облгосадминистрации. Им стал Кипер Олег Александрович. Ранее он являлся руководителем Киевской городской прокуратуры. Ранее попадал в скандал из-за своей поездки за границу в конце 2022 года, когда он должен был взять отпуск. Он объяснил, что это было обусловлено "семейными обстоятельствами".

В то же время, жена Кипера, Ирина, до 2022 года имела российское гражданство и занималась предпринимательской деятельностью в сфере производства электроэнергии и аренды техники. Однако после начала полномасштабного вторжения жена Кипера сменила свой паспорт на украинский.