Деталі розповів сам Зеленський у телеграмі. За його словами, під час ставки він заслухав командувача Москальова щодо оперативної ситуації в зоні його відповідальності.

Цікаво Зеленський призначив скандального Кіпера головою Одеської ОВА

Як минула ставка Верховного головнокомандувача

Окремо учасники ставки заслухали доповідь віце-адмірала Неїжпапи про:

захист узбережної інфраструктури,

функціонування зернового коридору й інші важливі питання.

Доповіді Генштабу та Міноборони. Звіти командувачів. Нашим силам вдалося стабілізувати ситуацію на Хортиці, повідомив генерал Сирський. Важливі доповіді Буданова та Малюка щодо заходів у межах їхньої компетенції. Тут без подробиць,

– додав Зеленський.

На Одещині президент також провів нараду з військовим командуванням та керівниками правоохоронних органів регіону щодо актуальної ситуації на Одещині. Під час наради обговорили важливі актуальні питання:

відновлення пошкодженої внаслідок російських обстрілів енергетичної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування,

перезапуск ключових підприємств в умовах воєнного стану,

забезпечення потреб внутрішньо переміщених осіб,

реабілітацію військових.

Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення нового голови Одеської обласної державної адміністрації. Ним став Кіпер Олег Олександрович. Раніше він був керівником Київської міської прокуратури. Раніше потрапляв у скандал через свою поїздку за кордон наприкінці 2022 року, коли він мав взяти відпустку. Він пояснив, що це було зумовлено "сімейними обставинами".

Водночас дружина Кіпера, Ірина, до 2022 року мала російське громадянство та займалася підприємницькою діяльністю у сфері виробництва електроенергії та оренди техніки. Проте, після початку повномасштабного вторгнення, дружина Кіпера змінила свій паспорт на український.