Деталями проведения военного кабинета в специальном формате Владимир Зеленский поделился в своем телеграме. По его словам, во время него присутствовали все командующие на местах.

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Что известно о военном кабинете в специальном формате

На нем присутствовали:

Командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский;

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский;

Заместитель командующего войсками оперативного командования "Юг" Андрей Гнатов;

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Одесса" Эдуард Москалев;

Командующий морской пехотой Военно-морских сил ВСУ Юрий Содоль.

(Слушали – 24 Канал) Их подробные доклады относительно своих направлений, оборонительных и наступательных действий, специальных задач. Откровенный разговор на важнейшие темы,

– отметил президент.

Кроме того, были доклады от главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, министра обороны Рустема Умерова, начальника ГУР МО Кирилла Буданова и главы СБУ Василия Малюка.

Обсуждали план дальнейших действий по конкретным срокам и расчетам, подкрепленный поставками от партнеров Украины, а также собственного производства. Кроме того, речь шла о наращивании возможностей ОПК нашего государства.

Согласовали позиции. Двигаемся дальше,

– подчеркнул он.

Украина готовит ответы врагам

Накануне Владимир Зеленский заявил, что в этом году наше государство будет не только защищаться от российских ударов по энергетической инфраструктуре. Украина еще и готовит ответ. В СНБО прокомментировали заявление президента.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, если оккупанты продолжат бить по энергетической инфраструктуре Украины, то они получат сдачу.

Президент держит руку на пульсе. Есть четкое понимание, что враг не останется безнаказанным, если и в дальнейшем это будет продолжать (атаки на энергетический сектор – 24 Канал). Мы на все должны отвечать. Причем наш ответ будет очень мощным. Когда вы это увидите, то поймете, о чем идет речь,

– подчеркнул Данилов.

Обратим внимание, что Владимир Зеленский добавил, что оккупанты прекрасно понимают, что их действия не останутся безнаказанными. Следовательно, от "мщения" пытаются спасти свою авиацию и флот. Для этого самолеты и суда враг перемещает как можно дальше от границ с Украиной.