Зеленский заслушал доклад о ситуации на фронте, в частности на Юге. Глава государства отметил, что ВСУ продолжают освобождать землю от оккупантов.

Важно В Херсоне люди ждут ВСУ: бойцов заметили на окраине города

О чем говорили на заседании

Что касается Юга, то также определили первоочередные мероприятия по стабилизации ситуации на деоккупированных территориях. Зеленский подчеркнул, что следует вернуть мирную жизнь нашим людям, ведь они этого так долго ждали.

Кроме того, обсудили усиление защиты энергетической инфраструктуры от вражеских атак и восстановление поврежденных объектов. Президент отметил, что Украина должна быть максимально готова к зиме, поэтому власти прилагают для этого максимальные усилия.

Деоккупация Юга: что известно

В течение 9 – 11 ноября появляется все больше сообщений о продвижении украинских бойцов на Юге. К примеру, они уже освободили всю Николаевскую область и активно наступают в Херсонской.

9 ноября российские оккупанты заявили, что отводят свои войска с правобережья Херсонщины. Отступая, они подорвали Антоновский мост.

Украинские военные 11 ноября заметили в окрестностях самого Херсона. Над зданием Херсонской ОГА уже подняли украинское знамя.

Также сине-желтые флаги уже развеваются в Бериславе и легендарной Чернобаевке.

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