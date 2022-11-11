Зеленський заслухав доповідь про ситуація на фронті, зокрема, на Півдні. Глава держави відзначив, що ЗСУ продовжують звільняти землю від окупантів.

Важливо У Херсоні люди чекають на ЗСУ: бійців помітили на околиці міста

Про що говорили на засіданні

Щодо Півдня – також визначили першочергові заходи зі стабілізації ситуації на деокупованих територіях. Зеленський наголосив, що слід повернути мирне життя нашим людям, адже вони цього так довго чекали.

Крім того, обговорили посилення захисту енергетичної інфраструктури від ворожих атак і відновлення пошкоджених об’єктів. Президент зауважив, що Україна має бути максимально готовою до зими, тому влада докладає до цього максимальні зусилля.

Деокупація Півдня: що відомо

Протягом 9 – 11 листопада з'являється все більше повідомлень про просування українських бійців на Півдні. Наприклад, вони вже звільнили всю Миколаївську область та активно наступають у Херсонській.

9 листопада російські окупанти заявили, що відводять свої війська з правобережжя Херсонщини. Відступаючи, вони підірвали Антонівський міст.

Українських військових 11 листопада помітили на околицях самого Херсона. Над будівлею Херсонської ОДА вже підняли український прапор.

Також синьо-жовті прапори вже майорять в Бериславі та легендарній Чорнобаївці.

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