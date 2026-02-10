У Украины нет времени ждать, – Зеленский резко высказался о работе ПВО

Владимир Зеленский провел селектор по ситуации в энергетике в регионах Украины. Президент сосредоточил особое внимание на усилении защиты приграничных областей от ударов вражеских дронов.

Соответствующее заявление Зеленский опубликовал в своих соцсетях.

Что не так с работой ПВО?

Владимир Зеленский заявил, что Воздушные силы ВСУ должны действовать значительно оперативнее, чтобы нарастить возможности защиты Харьковщины и других областей, граничащих с Россией, от "Шахедов" и других ударных дронов.

Украина не имеет времени ждать, пока отдельные элементы Воздушных сил настроятся,

– добавил глава государства.

Отдельно президент акцентировал на ситуации с электроснабжением в регионах. По его словам, не во всех громадах вопросы решаются вовремя, и по этому поводу должны быть выводы.

Зеленский также отметил, что есть определенные сложности в городах Днепропетровской области, в частности в Кривом Роге.

Реакция власти на местах на длительные отключения и связанные с этим проблемы часто является запоздалой,

– подытожил он.

Ранее Зеленский уже критиковал силы ПВО