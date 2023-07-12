По словам Писториуса, у Украины есть обязательства по членству в НАТО. И это тоже понятно Зеленскому.

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Писториус заявил, что выдвинутые НАТО условия были абсолютно нормальными. И у Украины есть обязательства по членству в НАТО.

Все это – нормальные стандарты для всех стран-членов НАТО… Все говорят, что будущее Украины – в НАТО, как только закончится война,

– сказал министр.

По его словам, он понимает "недовольство и нетерпение".

"Я понимаю недовольство и нетерпение. Особенно в той ситуации, в которой находится Украина, я ей вполне сочувствую", – подчеркнул Писториус.

Что этому предшествовало