За словами Пісторіуса, Україна має зобов’язання щодо членства в НАТО. І це також зрозуміло Зеленському.
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Реакція міністра оборони Німеччини на критику Зеленського
Пісторіус заявив, що висунуті НАТО умови були абсолютно нормальними. І Україна має зобов’язання щодо членства в НАТО.
Усе це – нормальні стандарти для всіх країн-членів НАТО… Усі кажуть, що майбутнє України – в НАТО, щойно закінчиться війна,
– сказав міністр.
За його словами, він розуміє "невдоволення і нетерпіння".
"Я розумію невдоволення і нетерпіння. Особливо в тій ситуації, в якій перебуває Україна, я їй цілком співчуваю", – наголосив Пісторіус.
Що цьому передувало
- Напередодні Зеленський заявив, що Україна буде представлена на саміті НАТО у Вільнюсі, адже це – повага. Однак президент сказав, що наша держава отримала сигнали про те, що обговорюються формулювання без України.
- Український лідер заявив, що Україна цінує союзників, цінує спільну безпеку та відкриту розмову.
- Водночас президент наголосив, що він отримав сигнали про те, що обговорюються формулювання без України. Зеленський підкреслив, що це формулювання тільки щодо запрошення, а не щодо членства України.
- "Безпрецедентно й абсурдно – коли немає жодних часових рамок і для запрошення, і для членства України; і коли натомість додається якесь дивне формулювання про "умови" навіть для запрошення України", – підкреслив Зеленський.
- Зеленський пояснив, що це схоже на те, що немає готовності ані запросити Україну в НАТО, ані зробити її членом Альянсу. Він додав, що невизначеність – це слабкість і він відверто обговорить це на саміті НАТО.