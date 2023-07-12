За словами Пісторіуса, Україна має зобов’язання щодо членства в НАТО. І це також зрозуміло Зеленському.

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Пісторіус заявив, що висунуті НАТО умови були абсолютно нормальними. І Україна має зобов’язання щодо членства в НАТО.

Усе це – нормальні стандарти для всіх країн-членів НАТО… Усі кажуть, що майбутнє України – в НАТО, щойно закінчиться війна,

– сказав міністр.

За його словами, він розуміє "невдоволення і нетерпіння".

"Я розумію невдоволення і нетерпіння. Особливо в тій ситуації, в якій перебуває Україна, я їй цілком співчуваю", – наголосив Пісторіус.

Що цьому передувало