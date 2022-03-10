Соответствующий глава государства рассказал в интервью немецкой газете "Die Zeit". Это произошло 10 марта – на 15 день войны, которую Россия начала против Украины.
Внимание Власти призывают Запад не медлить с новыми санкциями против России
Зеленский припомнил Западу промедление с санкциями и предоставлением оружия
Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Украины ответил на вопрос, вовремя ли поступает военная поддержка.
В частности, президент сказал, что его нужно немного расширить. Владимир Зеленский вспомнил:
- Еще месяц назад, когда вторжения не было, все видели, что вторжение возможно. Войска стояли на нашей границе. И я говорил: примените против России такие санкции, чтобы у них и мысли не было нападать. Этого не сделали;
- я говорил: дайте Украине такую поддержку, чтобы мы знали, что наша безопасность гарантирована. Этого тоже не сделали;
- теперь мы имеем вторжение. Очень жестокое. Российские войска просто разрушают наши города, откровенно убивают больше людей;
- они расстреливают на дорогах даже очевидно мирных людей – просто беженцев. Понимаете? Они убивают даже беженцев. Их ракеты бьют по жилым домам, по университетам, по церквям. Это варварство.
И да, мы получаем оружие. Но очевидно, что нуждаемся в большем, поскольку варварство не останавливается,
– заявил президент.
Он добавил, что в Украине есть люди, которые действительно ценят свою свободу и готовы за нее бороться.
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