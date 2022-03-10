Відповідну іноформацію президент розповів у інтерв'ю німецькій газеті "Die Zeit". Це трапилось 10 березня – на 15 день війни, яку Росія почала проти України.

Зауважте Влада закликає Захід не зволікати із новими санкціями проти Росії

Зеленський прогадав Заходу зводікання з санкціями та з наданням зброї

Верховний Головнокомандувач Збройних сил України відповів на питання, чи вчасно надходить військова підтримка. Зокрема президент сказав, що його треба трохи розширити. Зокрема Володимир Зеленський пригадав:

"ще місяці тому, коли вторгнення не було, всі бачили, що вторгнення можливе. Війська стояли на нашому кордоні. І я говорив: застосуйте проти Росії такі санкції, щоб у них і думки не було нападати. Цього не зробили;

я говорив: дайте Україні таку підтримку, щоб ми знали, що наша безпека гарантована. Цього також ж не зробили. Тепер ми маємо вторгнення. Дуже жорстоке. Російські війська просто руйнують наші міста, відверто вбивають якнайбільше людей.

вони розстрілюють на дорогах навіть очевидно мирних людей – просто біженців. Розумієте? Вони убивають навіть біженців. Їхні ракети б'ють по житлових будинках, по університетах, по церквах. Це варварство.

І так, ми отримуємо зброю. Але очевидно, що потребуємо більшого, оскільки варварство не зупиняється,

– заявив президент.

Додав також, що в Україні є люди, які дійсно цінують свою свободу і готові за неї боротися.



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