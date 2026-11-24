Глава государства в интервью изданию Bloomberg подчеркнул, что Россия намеренно отвергает любую возможность временного перемирия. Москва пытается максимально истощить украинские силы в течение зимнего периода. В то же время оправдания Кремля о якобы существующих рисках перевооружения Украины носят чисто манипулятивный характер.

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Настоящие мотивы кремлевского диктатора

Зеленский отметил, что Украина в НАТО нужна россиянам даже больше, чем самой Украине, потому что наше государство имеет полное право на возвращение того, что принадлежит ему по закону.

"Сейчас Путин говорит, что не может объявить перемирие на два–три месяца, потому что украинцы хотят отдохнуть, провести ротацию и перевооружиться. Я считаю, что это ложь. Он просто хочет сломить нас зимой. Но даже если у него такая логика, то как он тогда может поддерживать прекращение огня при каких-то соответствующих условиях?" – пояснил президент.

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Он добавил, что если Путин думает, что Украина готова к военному реваншу, то он должен быть заинтересован в НАТО больше, чем кто-либо в мире.

Постоянные угрозы Кремля о недопущении Украины в Альянс не имеют отношения к обороне самой России. По его словам, агрессор стремится лишь к одному – оставить наше государство беззащитным перед дальнейшей экспансией.

Если Украина в НАТО, мы не сможем вернуть свои территории с оружием в руках… Но он просто заинтересован в другом. Когда Путин говорит: "Нет, только не НАТО", то вопрос не в том, что мы с оружием придем, а в том, чтобы мы никуда не делись– отметил президент.

Он также подчеркнул, что стратегическая цель России остается неизменной с самого начала вторжения – диктатор стремится к полной оккупации украинской территории.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что именно вступление Украины в Альянс станет самой понятной и наиболее выгодной гарантией безопасности для всех партнеров.