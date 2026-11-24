Глава держави в інтерв'ю виданню Bloomberg підкреслив, що Росія навмисно відкидає будь-яку можливість тимчасового перемир'я. Москва намагається максимально виснажити українські сили протягом зимового періоду. Водночас виправдання Кремля про нібито ризики українського переозброєння є суто маніпулятивними.

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Справжні мотиви кремлівського диктатора

Зеленський зазначив, що Україна в НАТО потрібна росіянам навіть більше, ніж Україні, бо наша держава має повне право на повернення того, що належить їй за законом.

"Зараз Путін говорить, що не може дати ceasefire на два – три місяці, бо українці хочуть перепочити, зробити ротації і переозброїтися. Я вважаю, що це брехня. Він просто хоче нас зламати взимку. Але навіть якщо в нього така логіка, то як він тоді може підтримувати припинення вогню за якихось відповідних умов?" – пояснив президент.

Він додав, що якщо Путін думає, що Україна готова до військового реваншу, то він повинен бути зацікавлений в НАТО більше, ніж будь-хто у світі.

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Постійні залякування Кремля щодо недопущення України до Альянсу не мають стосунку до оборони самої Росії. За його словами, агресор прагне лише одного – залишити нашу державу беззахисною перед подальшою експансією.

Якщо Україна в НАТО, ми не зможемо повернути свої території зі зброєю в руках… Але він просто зацікавлений в іншому. Коли Путін каже: "Ні, тільки не НАТО", то питання не в тому, що ми зі зброєю прийдемо, а в тому, щоб ми нікуди не ділись– зазначив президент.

Він також наголосив, що стратегічна ціль Росії залишається незмінною від початку вторгнення – диктатор прагне повної окупації української території.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що саме вступ України до Альянсу стане найзрозумілішою та найбільш вигідною гарантією безпеки для всіх партнерів.