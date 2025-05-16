Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом и озвучил позицию после переговоров с Россией

Президент Украины вместе с лидерами Франции, Великобритании, Германии и Польши провели телефонный разговор с Дональдом Трампом. В ходе нее обсудили встречу в Стамбуле.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

Читайте также На переговорах обсуждались возможные контакты Зеленского и Путина, – Умеров

Зеленский о разговоре с Трампом после переговоров в Стамбуле

Украинский лидер говорил с Дональдом Трампом вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцом, премьерами Великобритании и Польши Киром Стармером и Дональдом Туском.

Владимир Зеленский рассказал о встрече украинской и российской делегаций в Стамбуле. Президент подчеркнул, что на переговорах украинская делегация была представлена на высоком уровне и имела мандат на обсуждение прекращения огня.

Зеленский поговорил с Трампом вместе с Макроном, Стармером, Мерцом и Туском / Фото из телеграма президента

Глава нашего государства поблагодарил за присутствие в Стамбуле госсекретаря Марко Рубио, который также исполняет обязанности советника по вопросам нацбезопасности, и спецпредставителя Кита Келлога.

Также президент выразил благодарность Турции за организацию этих переговоров.

Зеленский подчеркнул, что Россия уже более 2 месяцев оставляет без ответа американское предложение о безусловном прекращении огня. Агрессор игнорирует все возможные призывы, выдвигает нереалистичные условия и не показывает готовности заканчивать войну.

Президент подчеркнул, что Украина готова к максимально быстрым шагам ради реального мира. Также важно, чтобы мир держался сильных позиций.

Наша позиция: если россияне отказываются от полного и безусловного прекращения огня и убийств, должны быть сильные санкции,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент призвал увеличить давление на Россию и ввести сильные дополнительные санкции. Подчеркнул, что давление должно сохраняться, пока страна-агрессор не будет готова завершать войну. Украинский лидер поблагодарил всех в мире, кто помогает.