Об этом 10 июня в ходе общения с британскими студентами и преподавателями рассказал президент Владимир Зеленский. Он отметил, что студенты, которые смогли попасть на подконтрольные ВСУ территории, могут учиться бесплатно.

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Некоторые университеты переехали с оккупированных территорий

По словам президента, то, что миллионы украинцев были вынуждены покинуть свои дома – это настоящая трагедия.

"И это вопрос уже миллионов людей. Вы знаете, что есть 12 миллионов временно перемещенных лиц. Из них где-то 5,3 – 5,5 миллиона уехали за границу. А все остальные покинули свои дома и не только дома", – заметил Зеленский.

Он подчеркнул, что это глобальная проблема, ведь именно с домом связана вся жизнь человека.

Покинутые школы, студенчество покинуло свои университеты, которые разрушены или захвачены. И (этот вопрос – 24 канал) государство решает разными шагами,

– добавил глава государства.

Президент отметил, что некоторые университеты переехали и сейчас вузы объединяются. В частности, он разговаривал со студентами из Херсона.

"Херсонский университет переехал. Насколько это возможно и кто это смог сделать. Скажу вам откровенно, российские войска не выпускали и блокировали выезды из этих городов. Но все же студенчество переезжает, переезжают преподаватели и даже целые преподавательские коллективы", – отметил Зеленский.

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Студенты, которые выехали могут учиться бесплатно

Президент отметил, что для студентов, которые выехали государство может сделать бесплатное и безлимитное обучение. Министерство образования уже поставило такую задачу.

"Принимают всех, кто хочет учиться, и без специальных требований, без каких-либо вступительных экзаменов. Если человек переезжает, то у него много разных проблем, кроме экзаменов, – надо найти, как жить, нужно найти, как выжить", – добавил Зеленский.

Поэтому, по его словам, местные власти занимаются поиском временного жилья и денег на поддержку этих студентов, а правительство делает те или иные программы, чтобы у них не было проблем с поступлением и обучением в университете.

"Кроме этого разработаны онлайн-программы для людей, которые не могли уехать или сейчас не могут уехать с оккупированных территорий. С этим, скажу откровенно, есть некоторые проблемы, потому что российские оккупационные войска отключают и сеть, и телевидение, и банковскую систему на оккупированных территориях, чтобы люди жили в информационном вакууме", – заявил президент.

Он подытожил, что главной целью для Украины является вернуть временно оккупированные территории, чтобы школьники и студенты в сентябре могли пойти в школы или вузы в населенных пунктах, которые находятся под контролем украинской власти, а не захватчиков. По словам президента – это сейчас задача №1.

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