Про це 10 червня під час спілкування з британськими студентами та викладачами розповів президент Володимир Зеленський. Він зауважив, що студенти, які змогли потрапити на підконтрольні ЗСУ території, можуть навчатися безкоштовно.

До теми Абітурієнти з окупованих територій зможуть вступити до українських вишів: що для цього потрібно

Деякі університети переїхали з окупованих територій

За словами президента, те, що мільйони українців були змушені залишити свої домівки, – це справжня трагедія.

"І це питання вже мільйонів людей. Ви знаєте, що є 12 мільйонів тимчасово переміщених осіб. З них десь 5,3 – 5,5 мільйона виїхали за кордон. А всі інші покинули свої домівки й не тільки домівки", - зауважив Зеленський.

Він наголосив, що це глобальна проблема, адже саме з домом пов'язане усе життя людини.

Покинуті школи, студентство покинуло свої університети, які зруйновані або захоплені. І (це питання – 24 канал) держава вирішує різними кроками,

– додав глава держави.

Президент зауважив, що деякі університети переїхали й наразі виші об'єднуються. Зокрема, він розмовляв зі студентами з Херсона.

"Херсонський університет переїхав. Наскільки це можливо і хто це зміг зробити. Скажу вам відверто, російські війська не випускали та блокували виїзди з цих міст. Але все ж таки студентство переїжджає, переїжджають викладачі й навіть цілі викладацькі колективи", – зауважив Зеленський.

Цікаво Отримав заслужену четвірку: студент захистив диплом, перебуваючи в окопах на війні

Студенти, які виїхали, можуть навчатися безкоштовно

Президент зазначив, що для студентів, які виїхали, держава може зробити безкоштовне та безлімітне навчання. Міністерство освіти вже поставило таку задачу.

"Приймають всіх, хто хоче навчатися, і без спеціальних вимог, без будь-яких вступних іспитів. Якщо людина переїжджає, то вона має багато різних проблем, окрім іспитів, – треба знайти, як жити, треба знайти, як вижити", – додав Зеленський.

Тому, за його словами, місцева влада займається пошуком тимчасового житла і грошей на підтримку цих студентів, а уряд робить ті чи інші програми, щоб у них не було проблем зі вступом та навчанням в університеті.

"Окрім цього розроблені онлайн-програми для людей, які не могли виїхати або зараз не можуть виїхати з окупованих територій. З цим, скажу відверто, є деякі проблеми, тому що російські окупаційні війська відключають і мережу, і телебачення, і банківську систему на окупованих територіях, щоб люди жили в інформаційному вакуумі", – заявив президент.

Він підсумував, що найголовнішою метою для України є повернути тимчасово окуповані території, щоб школярі та студенти у вересні могли піти у школи чи виші у населених пунктах, які перебувають під контролем української влади, а не загарбників. За словами президента, це зараз завдання №1.

Буде цікаво – як українські діти можуть безкоштовно продовжувати навчання під час війни: дивіться відео